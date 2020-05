Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma, nella foto con la madre all’epoca 45enne: “Una vecchietta”

Nicola Vivarelli ha guadagnato prepotentemente l’attenzione degli spettatori di Uomini e Donne. È su di lui e sulla relazione con Gemma Galgani che si è concentrata la ripartenza del dating show di Canale5. Ventiseienne ufficiale della marina mercantile, Nicola corteggia la dama del trono over nonostante la notevole differenza d’età tra loro. Gemma, infatti, ha 70 anni contro i 26 di Nicola. “Non è un problema” ha dichiarato con nonchalance il giovane, determinato più che mai ad approfondire la conoscenza con la direttrice di teatro torinese.

La foto di Nicola Vivarelli con la madre

L’interesse del pubblico nei confronti di Nicola è aumentato giorno dopo giorno. Le sue vicende amorose vengono commentate dagli spettatori di Uomini e Donne sui social per ore dopo ogni puntata in onda del dating show. Grande attenzione ha ricevuto, di riflesso, anche la vita privata di Nicola, con il pubblico pronto a saperne di più a proposito del nuovo corteggiatore di Gemma, che su Instagram scrive di essere anche un modello. Tra le altre curiosità che lo riguardano c’è una foto postata da Vivarelli sul suo profilo Facebook nel 2014. Nello scatto compare abbracciato alla madre, una belle donna bruna che adesso dovrebbe avere 51 anni stando a quanto dichiarato da Maria De Filippi durante una delle ultime puntate del trono over. Sei anni fa, quindi, la madre di Nicola aveva 45 anni. “È al top” scrive il figlio in tono affettuoso nei commenti, rispondendo a chi gli fa i complimenti per la bellezza della madre. Poi, scherzosamente, aggiunge: “Ormai è vecchietta”. In realtà, tra Nicola e la madre ci sono meno anni di differenza che tra lui e Gemma Galgani, sua potenziale nuova fiamma.

in foto: Nicola Vivarelli con la madre

Chi è Nicola Vivarelli

Nicola ha contattato la redazione di Uomini e Donne per conoscere Gemma, utilizzando inizialmente lo pseudonimo “Sirius”. Dopo qualche settimana di chat virtuali, foto e video, ha conosciuto Gemma dal vivo, rivelando di avere davvero 26 anni come raccontato durante la sua presentazione. Nonostante la notevole differenza d’età tra loro e l’opposizione dell’opinionista Tina Cipollari, i due hanno deciso di continuare a frequentarsi.