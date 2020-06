Nicola Vivarelli e Gemma non saranno a Temptation Island: “Vacanze insieme nella stessa stanza”

Fabio Filiziano, agente di Nicola Vivarelli, ha fatto sapere a Fanpage.it che l’affascinante ufficiale di marina e Gemma Galgani starebbero programmando una breve vacanza a due. “Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio a Forte dei Marmi. Gemma, a quanto pare, gli ha detto sì e si stanno mettendo d’accordo” racconta l’uomo “Si vedranno questa settimana a Roma tra mercoledì e venerdì anche perché Nicola mi ha detto che deve darle un regalo, non so ancora che cosa. Per le vacanze andranno in un hotel. Alloggeranno nella stessa stanza, di quello sono sicuro. Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni”. Le vacanze a Forte dei Marmi a inizio luglio, se confermate dai due, sgombrano definitivamente il campo in merito alla possibilità che la coppia partecipi alla prossima edizione di Temptation Island. Il docu-reality di Canale5 andrà in onda a partire dal 7 luglio, le registrazioni sarebbero momentaneamente in corso. Se Gemma e Nicola facessero parte del cast, non avrebbero la possibilità di programmare le vacanze o di vedersi a Roma tra qualche giorno.

Il bacio tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

La storia tra Gemma e Nicola Vivarelli prosegue senza interruzioni. Dopo l’incontro a Roma, i due avrebbero continuato a vedersi e sentirsi con regolarità. Filiziano, però, dichiara di non essere certo del bacio che la dama del trono ha raccontato a Uomini e Donne Magazine: “Mi risulta ci sia stato un bacio sulla guancia, non ancora un vero bacio (ma Gemma ha parlato di un bacio a stampo in taxi con la mascherina, ndr)”. Un particolare che potrebbe essere sfuggito all’agente ma che nulla toglierebbe all’importanza del legame tra i due: “La coppia continua ad andare avanti. Si sentono tutti i giorni con chiamate e videochiamate. È un rapporto che diventa ogni giorno più solido”.

Gemma Galgani vicina alla madre di Nicola Vivarelli

Gemma aveva già raccontato a Uomini e Donne di avere conosciuto telefonicamente la madre di Nicola Vivarelli. La stessa Luisella Del Freo, madre del giovane, aveva dichiarato al settimanale Chi di essere molto ben disposta nei confronti della Galgani. Filiziano conferma a Fanpage.it che tra le due donne sarebbe nata una reciproca simpatia: “Gemma e la madre di Nicola si sentono tutti i giorni. Hanno un rapporto molto stretto. Lo stesso Nicola mi dice spesso che non vede l’ora di vedere Gemma”.