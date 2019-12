Nicole Kidman torna a casa per Natale, si ritrova Russell Crowe come vicino di posto in aereo

Curioso incontro in aereo tra due delle star più amate di Hollywood. Nicole Kidman è volata in Australia per trascorrere le feste di Natale nella sua terra d’origine e si è ritrovata, come vicino di posto in aereo, nientemeno che Russell Crowe. “Non sai mai chi incontrerai sulla strada di casa per Natale 30 anni di amicizia… e si continua“, ha scritto la Kidman su Instagram, dove ha pubblicato un selfie con il collega, divenuto immediatamente virale. La foto è stata condivisa anche da Crowe ben felice di fuggire dalla boglia californiana per rilassarsi nell’emisfero australe: “Ehi Qantas (la celebre compagnia aerea australiana, ndr) grazie per avermi portato a casa in tempo per Natale salvandomi dalla follia che è Los Angeles, e grazie per il dono fantastico di avermi fatto sedere accanto a una delle persone che amo di più nell’universo“.

L’amicizia tra Russell Crowe e Nicole Kidman

Il divo neozelandese (ma cresciuto in Australia) e la Kidman hanno recitato insieme in “Boy Erased – Vite cancellate” nel 2018, ma si conoscono da molto tempo prima e fanno parte della grande “famiglia australiana” che lavora a Hollywood. Tanti sono gli attori che dalla nazione oceanica hanno trovato fortuna nella Mecca del cinema: pensiamo a Cate Blanchett, Hugh Jackman, Geoffrey Rush, Naomi Watts (che però è nata in Gran Bretagna), Chris e Liam Hemsworth e Jason Clarke, senza dimenticare il compianto Heath Ledger.

Le carriere di Nicole Kidman e Russell Crowe

Sia Crowe che la Kidman stanno vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale. Lui è protagonista della serie “The Loudest Voice” in onda su Sky dove, ingrassato e quasi irriconoscibile, presta volto e corpo al controverso capo di Fox News Roger Ailes. Inoltre, lo vedremo presto in “True History of the Kelly Gang”, “Unhinged” e “The Georgetown Project”. Nicole Kidman, dopo il successo di “Big Little Lies” sarà in altre tre serie tv, “The Undoing”( dove reciterà anche la nostra Matilda De Angelis), “The Expatriates” e “Nine Perfect Strangers”, e nei film “The Northman” e “The Prom”. Inoltre, curiosamente, è nel cast dell’atteso “Bombshell”, anch’esso incentrato sulla figura di Roger Ailes, qui interpretato da John Lithgow. Particolare ancora più interessante, Nicole vi interpreta Gretchen Carlson (vittima di molestie da parte di Ailes), che in “The Loudest Voice” è impersonata dalla sua amica del cuore Naomi Watts.