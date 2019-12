Nicole Mazzocato: “Pesavo 42 chili quando Fabio mi ha scelta”, il video in cui la De Filippi lo nota

Nel corso di un’intervista recente, Nicole Mazzocato ha confessato di avere avuto seri problemi di peso. Dopo la scelta di Fabio Colloricchio a “Uomini e Donne”, l’ex corteggiatrice è dimagrita fino ad arrivare a pesare solo 39 chili, pochissimi perfino per chi ha una corporatura esile come la sua. La confessione della Mazzocato a “Rivelo” ha comprensibilmente scatenato decine di domande da parte di quanti la seguono da anni, domande alle quali Nicole si è prestata volentieri, spiegando quanto le accadde in quel periodo e specificando che perfino Maria De Filippi si sarebbe accorta del suo forte dimagrimento, talmente fu evidente.

Da 46 a 42 chili prima della scelta di Fabio Colloricchio

Su Instagram, Nicole ha raccontato che il giorno della scelta di Fabio pesava 42 chili. Era arrivata in trasmissione che ne pesava 46. Attribuisce quel dimagrimento a “pressioni che ricevevo in continuazione, sia dentro il programma sia esternamente”. Ricorda che la De Filippi stessa notò quanto fosse diventata ancor più magra che in precedenza, al punto da parlargliene pubblicamente in studio il giorno della scelta:

Il giorno della scelta Maria stessa lo nota. Pesavo 42 chili quel giorno, prima ne pesavo 46. Su di me, che ho un fisico esile, anche un chilo in meno si nota. Poi sono arrivata a pesare 39 chili. In faccia ero praticamente uno scheletro. Non avevo più gli zigomi, non avevo più niente. Adesso mi dicono che li ho rifatti ma non è così, sono semplicemente ingrassata. Mi ha supportata mia madre. Si era accorta del mio colorito che non era sano. In faccia ero gialla, e in più vedeva che c’era una magrezza che non era sana. Sono stata sempre molto magra ma non così. La psicologa ha poi fatto il lavoro più grosso, sono andata in terapia e dopo tre sedute stavo già veramente bene. Ne avevo proprio bisogno.

Il video in cui la De Filippi nota il dimagrimento

Nicole dice il vero. Basta recuperare il video storico della scelta di Collloricchio – era il 29 maggio 2015 – per rendersi conto che la De Filippi aveva effettivamente notato il suo dimagrimento (qui il filmato, dal minuto 10). “Sei dimagrita ancora?” le chiede la conduttrice accogliendola in studio e la Mazzocato conferma: “Sì, è l’ansia. Mangio ma brucio molto perché mi ‘intrippo’”.