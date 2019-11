Nicoletta Romanoff e Federico Alverà: per i neo sposi viaggio di nozze alle Madive

Ad una settimana dalla bellissima ed intima cerimonia che ha unito in matrimonio Nicoletta Romanoff e Federico Alverà, la coppia è già volata in luna di miele. Come meta per l’attesissimo viaggio di nozze, i due neo sposi hanno scelto le magnifiche spiagge delle Maldive.

Il viaggio di nozze

I primi scatti compaiono sul profilo Instagram dell’attrice che si mostra felice e innamorata al fianco del noto allenatore di rugby. Il loro amore è nato poco più di due anni fa, da quando si sono conosciuti non si sono separati più e lo scorso 23 novembre hanno coronato il loro sogno, sposandosi nella campagna toscana al cospetto di amici e parenti più stretti. Frutto di questo intenso legame è stata la piccola Anna, nata un anno e mezzo fa, che ha reso Nicoletta Romanoff mamma per la quarta volta, dopo i due figli avuti dal suo primo matrimonio con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, ormai adulti Francesco e Gabriele, che hanno rispettivamente 20 e 19 anni, e poi Maria la figlia avuta dalla relazione con Giorgio Pasotti conclusasi nel 2016.

Protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino

Oltre la luna di miele che fa a chiudere un momento così bello ed unico come il matrimonio, questo viaggio è servito a Nicoletta Romanoff per ricaricarsi, in vista dell’uscita del film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli” che la vede tra le protagoniste, insieme ad un cast ricco di attori talentuosi e altre celebrità del mondo dello spettacolo. Proprio ad un film del noto regista romano, la Romanoff deve il suo successo in campo cinematografico, dal momento che nel 2003 esordisce nel ruolo di Valentina, una ragazza che vuole diventare una show girl, in “Ricordati di me”, uno dei titoli per cui ha vinto anche il premio Gugliemo Biraghi al Taormina Film Festival ed è stata candidata come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello.