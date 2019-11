Nicoletta Romanoff e Federico Alverà si sono sposati

Tweet on twitter

Nicoletta Romanoff e il suo compagno Federico Alverà si sono sposati. Non c’erano state avvisaglie del lieto evento, neanche sui social dell’attrice, che ha deciso di celebrare la cerimonia in gran segreto.

Bellissimi e innamorati, così appaiono i due neo sposi nelle foto pubblicate su Instagram, protagonisti di una cerimonia da sogno nel cuore della Toscana. L’attrice e l’allenatore di rugby stanno insieme da due anni, ma il loro è stato da subito un amore intenso, dal qual è nata la piccola Anna circa un anno e mezzo fa. Un matrimonio a cui hanno partecipato gli amici più stretti e le persone più care, senza riflettori o flash di troppo puntati sull’evento, anzi, le loro sono state delle nozze a dir poco intime e romantiche con le quali hanno suggellato un sentimento davvero forte e sincero.

Gli auguri dei vip su Instagram

Alcuni volti dello spettacolo sono stati invitati alle nozze, mentre altri non hanno esitato ad augurare alla neo sposa tanta felicità, commentando le foto delle nozze pubblicate su Instagram. Spiccano i nomi di Cristiana Capotondi, Elena Santarelli, Camilla Filippi, Roberta Lanfranchi e tanti altri personaggi noti della tv.

La seconda volta per Nicoletta Romanoff

Nicoletta Romanoff è al suo secondo “sì”, infatti, dal 1999 al 2004 è stata sposata con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, con il quale ha avuto due figli Francesco e Gabriele, rispettivamente di 20 e 19 anni. Sicuramente la storia per cui l’attrice è più conosciuta negli annali della cronache rosa, è quella con il suo collega Giorgio Pasotti, con cui aveva lavorato nel 2005 nella miniserie televisiva “Un anno a primavera”, ma con cui inizierà una relazione solo nel 2009, dopo essersi separata nel 2004 dal precedente compagno. Nel 2010 i due hanno una bimba, Maria, che ad inizio di quest’anno ha compiuto nove anni. La relazione con Pasotti termina nel 2016, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, proprio per garantire alla bambina tutta la serenità possibile.