Niente inno della Serie A al Maradona, il Napoli rischia una multa

Secondo il quotidiano Repubblica la SSC Napoli rischia una multa per aver bandito l’inno della Serie A allo Stadio Maradona.

La SSC Napoli rischia di essere multata a causa di una decisione che avrebbe preso, relativa all’inno della Serie A. Nelle ultime quattro gare di campionato che si sono disputate allo Stadio Diego Armando Maradona quest’ultimo non è stato fatto ascoltare.

Ne parla l’edizione odierna di Repubblica:

“C’è inoltre in piedi un’altra questione. L’inno ufficiale della Lega è stato bandito nelle ultime quattro partite al Maradona e il club azzurro sarà multato per aver deciso di non farlo ascoltare con gli altoparlanti prima del fischio di inizio ai giocatori e ai tifosi.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli perde il lavoro a causa della gravidanza