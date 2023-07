Niente Napoli per Milinkovic Savic, pronto alla firma con l’Al Hilal

Milinkovic Savic vicinissimo all’Al Hilal

Nei giorni scorsi il nome di Milinkovic Savic era stato accostato anche al Napoli, ma stando alle ultime voci di mercato il serbo pare sia vicinissimo alla firma con l’Al Hilal. Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, sembra ormai fatta per il trasferimento di Milinkovic in Arabia Saudita. Ecco quanto riportato:

“Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic all’Al Hilal: la documentazione è stata completata pochi minuti fa. Tutto ok tra cartellino (circa quaranta milioni), commissioni (gestite dal club arabo), eventuali e varie. Adesso manca soltanto la firma di Lotito per dare il via libera al trasferimento e per consentire al Sergente una nuova avventura professionale in Arabia dopo otto anni con la Lazio”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski verso l’Al-Ahli: si può chiudere tra i 20 e i 25mln, pronto maxi ingaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, l’amore è tornato. Ma in gran segreto