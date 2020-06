“Niente tradimenti o ingerenze familiari”: cos’è accaduto a Stefano De Martino e Belén Rodriguez

Il settimanale Chi ricostruisce le tappe della crisi tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez. La (seconda) separazione che ha investito la coppia più amata dagli appassionati di cronaca rosa è arrivata fulminea e inaspettata, palesata a sorpresa in un video diffuso via Instagram dalla showgirl argentina. Da quel momento sui diretti interessati è stato scritto tutto il possibile: tradimenti, presunte ingerenze familiari sgradite, ricostruzioni a tratti fantasiose che, però, secondo quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – da sempre vicino alla coppia – non avrebbero centrato il punto.

Le confessioni di Stefano De Martino agli amici

Sarebbe stato Stefano a lasciare Belén, com’era facilmente intuibile dalle dichiarazioni rese dall’argentina nel video in cui aveva ufficializzato la crisi. “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri”, avrebbe confessato Stefano agli amici, “conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte ma in questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”. Santiago avrebbe avuto un ruolo chiave nel ritorno di fiamma tra i due. Il figlio nato dal grande amore tra Stefano e Belén non avrebbe mai nascosto il desiderio di vedere i genitori di nuovo insieme. E proprio attraverso gli incontri familiari stabiliti per poter restituire a Santiago un senso di normalità, Stefano e Belén avrebbero ripreso a parlarsi, a ritrovarsi lentamente.

Perché Stefano avrebbe lasciato Belén

L’appassionato ritorno di fiamma della primavera del 2019 si sarebbe bruscamente interrotto solo poche settimane fa. Ma, secondo Chi, alla base della separazione non ci sarebbe nulla di quanto è stato scritto fino a oggi. “Stefano non ha mai detto ‘era un rapporto a 4’ riferendosi a suoceri e cognati”, si legge sulla rivista, “Riconosce a Belén di essere una mamma presente e premurosa e una donna con una marcia in più, anche se fra il conduttore e la showgirl è calato il gelo dell’incomunicabilità”.

Le famiglie De Martino e Rodriguez

Le suggestioni a proposito di un presunto scontro tra i due a causa delle rispettive famiglie non corrisponderebbero a quanto realmente accaduto a porte chiuse in casa De Martino/Rodriguez. Secondo la rivista diretta da Signorini, i rapporti con i rispettivi nuclei d’origine si sarebbero raffreddati dopo la crisi, non prima. Sarebbe stato Stefano il primo a manifestare una certa inquietudine, una visione della vita e dei rapporti distante dal carattere espansivo della moglie. Al culmine della crisi, il conduttore sarebbe partito per Napoli per lavorare alle riprese di Made in Sud e Belén ha scelto di rendere nota la piega inaspettata presa dalla sua vita. Solo in quel frangente, come accade a milioni di altre persone, le famiglie si sarebbero schierate. Ma non ci sarebbero mai stati di mezzo tradimenti o tensioni interne familiari tali da condizionare la coppia.