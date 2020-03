Nina Moric abbracciata a Fabrizio Corona: “Quel dolore che ci fa stare bene”

Nina Moric e Fabrizio Corona sono più vicini che mai. Entrambi single – la modella croata ha da poco chiuso la relazione con l’ex compagno Luigi Mario Favoloso – i due si sono ritrovati sempre più stesso a condividere lo stesso tetto per preservare lì’equilibrio del figlio Carlos. E scegliendo di mettere da parte le divergenze, sono tornati a essere amici. O forse qualcosa di più. “Hai mai fatto la guerra con gli occhi. Io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male” scrive Nina sotto una foto scattata mentre è abbracciata a Fabrizio. Cita una canzone di Matteo Faustini che ricorda a tratti ciò che entrambi hanno vissuto.

Ritorno di fiamma tra Nina Moric e Fabrizio Corona?

C’è chi si chiede se Nina e Fabrizio non siano tornati insieme. In realtà le cose non starebbero in questo modo. Dopo essersi fatti la guerra per anni, la Moric e Corona sono riusciti a trovare l’equilibrio necessario a far funzionare il loro legame. Che è il legame tra due persone reduci da periodi complicati, segnati dal carcere per lui e dal dolore connesso all’essere stata costretta per anni a stare lontana dal figlio per lei.

L’equilibrio per il bene di Carlos

Nina e Fabrizio sono tornati a fare fronte comune per preservare il bene del figlio Carlos, unico figlio mai avuto da entrambi. Quasi maggiorenne, Carlos è riuscito a riavvicinare i suoi genitori, riportandoli nella condizione di tornare a guardarsi negli occhi. Insieme, Nina e Fabrizio sono riusciti a ottenere l’affidamento congiunto del figlio. Tutti e tre formano adesso una famiglia, custodi di un rapporto a tratti complicato e che tanto dolore ha provocato ma che è riuscito, infine, a restituire quanto Nina e Fabrizio avevano tolto l’uno all’altra.