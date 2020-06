Nina Moric e la foto con il nuovo fidanzato: “È un imprenditore, non vuole diventare famoso”

Nina Moric ha voltato pagina. Dopo il matrimonio finito con Fabrizio Corona – con il quale ha un bellissimo rapporto per amore di Carlos – e la burrascosa fine della relazione con Luigi Mario Favoloso, la modella ha ritrovato l’amore. Qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae tra le braccia del nuovo fidanzato. La didascalia lascia poco spazio a dubbi: “Tu tiri fuori la donna che è in me“.

Il nuovo fidanzato di Nina Moric è un imprenditore

Nonostante abbia pubblicato una foto che la ritrae insieme a lui, Nina Moric per il momento preferisce non svelare il nome del suo fidanzato. Tuttavia, gli utenti le hanno rivolto diverse domande sul suo conto, alle quali la modella non ha esitato a rispondere. Ha confermato di avere una relazione con quest’uomo e ha precisato perché non ha parlato di lui prima: “Non volevo ostentare nulla, non lo sapeva nessuno, tanto nemmeno sanno chi sia“. Poi, ha assicurato che il suo compagno non avverte il desiderio di diventare famoso: “Non ne ha bisogno, ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi, non vuole nemmeno apparire“.

Non parteciperanno a Temptation Island

Tra i numerosi commenti piovuti sotto alla prima foto di coppia, anche quello di un utente che ha chiesto a Nina Moric se abbia intenzione di partecipare a Temptation Island. La modella, tuttavia, non sembra appartenere alla nutrita schiera di fan del programma di Maria De Filippi: “Che palle, piuttosto mi ritiro! Questi programmi li fanno solo sfigati, morti di fama. Sai, io ho avuto un percorso“. E a chi notava una certa somiglianza tra il misterioso fidanzato e Armando Incarnato di Uomini e Donne, ha replicato seccamente: “Non appartiene a questo mondo di mer*a“. Queste sono le uniche informazioni sull’uomo che Nina Moric ha ritenuto opportuno condividere.