Nina Moric lascia Instagram: “Voglio una vita vera, la mia non è sui social”

Nina Moric si allontana dai social e dice addio al suo profilo Instagram. O meglio, è un arrivederci quello della modella croata, che non pubblicherà più nulla fino alla fine della pandemia. Il saluto ai fan è arrivato tramite un post:

Sly. Ragazzi ho deciso di allontanarmi dal’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso ) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale. Vi saluta mia madre e Carlos. Un abbraccio fortissimo.