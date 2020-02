Nina Moric ordina indagini su Favoloso e assume Ezio Denti, criminologo della macchina della verità

Nina Moric ha assunto un investigatore per indagare sull’ex compagno Luigi Mario Favoloso, da lei già denunciato presso la Procura per violenze subite contro lei e il figlio Carlos. Lo ha annunciato lei stessa con una Story su Instagram: l’esperto scelto da Nina è Ezio Denti, criminologo noto per essere il tecnico responsabile della macchina della verità utilizzata nei programmi di Barbara D’Urso, cui la stessa Moric si è sottoposta di recente.

Contestualmente alle indagini in corso da parte della Procura che stanno andando avanti, ho deciso di conferire incarico al noto investigatore privato e criminologo investigativo Dott. Ezio Denti al fine di effettuare tutti gli accertamenti a tutela della mia persona per quanto è accaduto durante il mio rapporto con il soggetto oramai già indagato. È necessario a tutti i costi cercare di acquisire tutte le informazioni sia per quanto riguardano i miei rapporti professionali e non, diretti e indiretti con questa persona.

Chi è Ezio Denti

Come dicevamo, Ezio Denti è uno dei massimi esperti di macchina della verità in Italia ed è apparso molte volte a Domenica Live e a Live – Non è la D’Urso per sottoporre diversi personaggi a questo test, molto in uso negli Stati Uniti (dove però non ha un valore giudiziario in tribunale). Nina Moric ha effettuato la prova del poligrafo nella puntata di Live del 16 febbraio e ha riscosso scalpore e alcune critiche per il suo stato estremamente pacato e quasi assonnato, che alcuni spettatori maliziosi (e lo stesso Favoloso) hanno imputato all’uso di sostanze calmanti, ircostanza che lei ha peraltro negato. Denti ha un’agenzia investigativa, è apparso anche in altri programmi tv come Quarto Grado, Matrix, Chi l’ha Visto e La Vita in Diretta ed è impegnato come consulente della difesa nel processo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Nina Moric non parlerà più di Favoloso in tv?

Il caso Moric/Favoloso non occupa solo i fascicoli della Procura di Milano, ma anche e soprattutto la ribalta mediatica assicurata dal programma di Barbara D’Urso. La ex coppia è ormai ospite fissa, con lei che continua ad accusare l’ex di percosse e Luigi Mario che smentisce fermamente. Nina, però, ha pubblicato un post criptico in cui scrive: “Ho chiuso il sipario sul palcoscenico della mia vita. Vi voglio bene“. La modella lascia dunque intendere che non apparirà più in televisione per raccontare questa faccenda delicata davanti alle telecamere?