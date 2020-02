Nina Zilli e Danti allo scoperto, il video con i baci: “Siamo fidanzati”

Al Festival di Sanremo 2020 ci ha regalato un sorprendente duetto con Diodato (pi vincitore del’edizione), ma nella vita privata sembra che Nina Zilli abbia trovato un compagno nel rapper Danti, come hanno svelato loro stessi in un video romantico su Instagram Stories tra baci teneri e la rivelazione: “Siamo carini? Siamo più carini o più ubriachi? Siamo fidanzati…”. La coppia, che appare molto affiatata, è uscita allo scoperto tra un bicchiere di vino e l’altro durante una gita in una nota cantina della Franciacorta, celebre area vinicola del bresciano.

Com’è nato l’amore tra Danti e Nina Zilli

È l’agenzia di stampa Adnkronos a spiegare che “i due avrebbero approfondito la loro conoscenza durante la lavorazione del singolo ‘Tu E D’Io’ e del relativo video, lo scorso autunno. Nello stesso periodo, infatti, circolarono le prime voci di una rottura tra la cantante piacentina e l’allora fidanzato pittore Omar Hassan“. A dicembre, in effetti, si sparse la voce su una separazione tra Nina e Omar Hassan, artista ed ex pugile milanese di papà egiziano con cui la cantante è stata legata tre anni. Il brano “Tu e D’Io” è scritto e cantato da Danti con i featuring di Nina Zilli e J-Ax.

Chi è Danti

Al secolo Daniele Lazzarin, Danti è un rapper, voce dei Two Fingerz. Forma il duo insieme al produttore Riccardo “Roofio” Garifo; dal 2007 a oggi hanno pubblicato sei album, da “Figli del caos” a “La tecnica Bukowski”. Daniele è nato a Desio, Monza-Brianza, il 20 settembre 1981. Ha contribuito in modo importante al successo di Fabio Rovazzi, collaborando con lui in brani come “Andiamo a comandare”. Ha scritto per J-Ax e Fedez “Senza pagare” e “Sconosciuti da una vita” e ha collaborato anche con artisti come Max Pezzali, Annalisa, Benji e Fede, Giaime, Giuliano Palma, Fabri Fibra.