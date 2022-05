Corriere del Mezzogiorno – Nodo Mertens: possibile blitz di ADL a Capri per discutere del rinnovo.

Dries Mertens in vacanza a Capri prima della Nations League. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, non è escluso un blitz da parte di Aurelio De Laurentiis per affrontare il discorso del rinnovo:

“Il nodo più importante per il reparto offensivo è Mertens che si è preso qualche giorno di vacanza prima di dedicarsi agli impegni di Nations League del Belgio. Nei suoi programmi c’è anche un blitz a Capri, chissà se può essere l’occasione giusta per capire se il Napoli andrà avanti con lui”.

