Noemi Letizia fidanzata con Luigi Oliva, ex di Pamela Prati: “Ci siamo amati al primo sguardo”

Noemi Letizia si è innamorata di Luigi Oliva, ex compagno di Pamela Prati. La dichiarazione arriva a sorpresa sulle pagine del settimanale Oggi che pubblica la prima foto della protagonista di “The Real Housewives di Napoli” accanto all’imprenditore diventato noto poche settimane prima che scoppiasse lo scandalo “Mark Caltagirone”. “Non credevo fosse possibile innamorarsi al primo sguardo, ma è stato proprio così” dichiara la 30enne, confermando la relazione in corso con Luigi. E Oliva si sbilancia, raccontando di avere addirittura già pensato alla convivenza: “Tra noi è nato un amore impetuoso, mi piacerebbe convivere già ora”.

Tra Noemi Letizia e Luigi Oliva ci sono quasi 20 anni

A separare Noemi e Luigi c’è una differenza d’età di circa 20 anni. La nuova protagonista del docu-reality di Real Time ha 29 anni mentre Oliva ne ha 47. Per nessuno dei due la distanza anagrafica è un problema, tanto che Noemi si dice profondamente coinvolta: “Luigi mi ha preso il cuore, la testa e l’anima. Il mio futuro lo vedo con lui, sono innamoratissima. Gli ultimi dieci anni sono stati difficili, ho fatto la mamma e basta. Ho messo da parte la mia felicità per il bene dei figli, volevo che godessero dei benefici di una famiglia. Ma se di famiglia non c’è niente, non ha senso rinunciare”.

Gli ex compagni di Noemi Letizia

Noemi ha avuto un trascorso sentimentale complesso. Prima di incontrare Luigi, imprenditore nel settore automobilistico di lusso, è stata sposata con Vittorio Romano, esponente della Napoli bene, dal quale ha avuto i figli Beatrice e Valerio. Concluso quel legame, ha ritrovato la felicità al fianco dell’immobiliarista Carlo Pica che l’ha resa madre del piccolo Gennaro. Adesso è Luigi Oliva a farle battere il cuore. Per il momento la loro storia è agli inizi ma le dichiarazioni rilasciate dai due lasciano ben sperare. Potrebbe essere proprio l’ex di Pamela Prati l’uomo accanto al quale Noemi riuscirà a trovare la stabilità sentimentale?