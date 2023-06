Corriere dello Sport – Non ci sono appuntamenti in programma: ADL non libererà Giuntoli per la Juve.

Cristiano Giuntoli è di proprietà del Napoli, ed ha un contratto fino al 2024. De Laurentiis ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di liberarlo per agevolare la Juventus:

“In realtà, era andata già in frantumi nel gennaio del 2021, quando il diesse venne accerchiato dal presidente, si ritrovò ritenuto responsabile di una rivoluzione (gennaio 2020) costata un centinaio di milioni e fallita miseramente con Gattuso, e fu ripetutamente sul punto di essere esonerato. Il tempo è stato un galantuomo, ha risistemato i valori tecnici di quella campagna acquisti con uno scudetto che appartiene (ovviamente) pure al manager, però non ha sanato le ferite e le cicatrici che Giuntoli si è portato appresso: la telefonata della Juventus è diventata un’occasione per staccarsi, pur con un milione e mezzo di ingaggio garantito per altri dodici mesi, ma a certi livelli si baruffa liberamente. De Laurentiis non riuscì a sradicare Giuntoli, due anni fa, dalla sua scrivania, e non intende liberarlo adesso, né ci sono contatti che annuncino immediati appuntamenti“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il DS Tare e la Lazio al capolinea: Il Napoli sta alla finestra

Napoli-Juventus, il commento di Rocchi sul gol annullato a Di Maria

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Maldini non è più il Dirigente sportivo del Milan