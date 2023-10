la Repubblica – Non solo Garcia, nel mirino anche Meluso e Micheli: ADL può fare piazza pulita.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul grande momento di riflessione per Aurelio De Laurentiis. Il patron non è solamente concentrato sul futuro della panchina del Napoli, ma avrebbe messo in discussione anche la posizione di altri due membri importati della società.

“La crisi fa paura e il numero uno azzurro deve affrontarla per forza in prima persona, a costo di “ commissariare” oltre a Garcia tutti i suoi collaboratori più diretti: dal ds Mauro Meluso al capo dello scouting Maurizio Micheli. Non è infatti a rischio solo la posizione del tecnico francese”.

Fonte foto: – Flickr.com

