Non solo Kvaratskhelia, il Napoli segue un altro calcatore georgiano

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, sta sorprendendo sempre di più in questa stagione di campionato. Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha parlato proprio di lui nel corso della trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli.

“Kvaratskhelia sta facendo qualcosa di straordinario alla sua prima stagione nel suo primo anno agli alti livelli del calcio europeo. Noi in Georgia abbiamo sempre conosciuto il suo talento, ma non ci aspettavamo che potesse dimostrarlo dal primo momento. Quando gioca il Napoli in Georgia la viviamo con gioia. Era da tanti anni che non vedevamo un nostro giocatore giocare a questi livelli in Serie A. Vediamo tutte le partite del Napoli. Molti georgiani ormai sono di casa a Napoli e spero che anche i napoletani vengano qui. Adesso lui non pensa al mercato, bensì è concentrato sugli obiettivi del Napoli. È in una città stupenda e lui ama i napoletani, lì si sente a casa. È stato fortunato di essere a Napoli in un buon momento storico ed ha trovato un allenatore bravissimo. A me il numero 77 mi fa pensare subito a Kvara, penso che lo debba portare sempre. Inoltre ci sono altri fenomeni come Kvara, come Kvernadze che gioca nella Dinamo Batumi e piace anche al Napoli. Magari vedremo un altro georgiano in azzurro.”

Fonte foto: Instagram, @kvara7

