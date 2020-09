Non solo la Roma, anche la Fiorentina piomba su Milik

Il futuro di Milik è lontano da Napoli ma, ad ora, nessuna squadra è riuscita ad acquistarlo.

Sedotto ed abbandonato dalla Juventus, in stand-by con la Roma, il centravanti polacco si allena ancora con Gattuso ma è ormai fuori dal progetto. Del resto, l’arrivo di Osimhen e Petagna hanno già completato il reparto offensivo.

Con i bianconeri oramai vicini a Suarez, però, appare chiaro che Dzeko non si muoverà dalla capitale e, di fatto, blocca l’arrivo del calciatore napoletano.

Per questo, nelle ultime ore, si è fatta sotto la Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello sport, il club viola si sarebbe rifacendo sotto. Una piazza che non scalda il cuore del giocatore ma che, vista la penuria di offerte, potrebbe anche accettare per rilanciarsi.

Il Napoli potrebbe approfittarne per riaprire il discorso Castrovilli.

