Non solo Napoli, anche il Bologna pensa ad Italiano

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il Napoli non sarebbe l’unico club interessato a Vincenzo Italiano.

L’interesse per Vincenzo Italiano da parte del Napoli è ormai risaputo, sull’attuale tecnico della Fiorentina però ci sarebbe anche il Bologna.

A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttomercatoweb:

“C’è una specie di tormentone in questo finale di campionato e riguarda il futuro di Thiago Motta. Secondo molti l’attuale allenatore del Bologna è la prima scelta della Juventus in caso di separazione con l’odierno tecnico Max Allegri, ma nel mentre l’ex centrocampista italo-brasiliano sta scrivendo pagine di storia calcistica con la squadra emiliana in maglia rossoblù, riportata su livelli di competitività che non viveva da diverso tempo. E in caso di addio, chi sono i primi candidati sulla lista del Bologna? Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Raffaele Palladino del Monza, anche se secondo quanto risulta è più in alto nelle preferenze il profilo di Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina e in orbita anche per il Napoli. Più defilato Alessio Dionisi, nome che sembra maggiormente indirizzato verso il Monza in caso appunto di separazione con Palladino da parte dei brianzoli.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com