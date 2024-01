Non solo Napoli: un altro club di Serie A su Ngonge

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio il Napoli non sarebbe l’unico club di Serie A interessato a Cyril Ngonge.

Gianluca Di Marzio ha affermato che la Fiorentina sarebbe interessata su Cyri Ngonge; il Napoli non sarebbe dunque l’unica squadra interessata all’attaccante belga.

Di seguito quanto riportato sul sito ufficiale del giornalista:

“Dopo la vittoria ai rigori contro il Bologna in Coppa Italia e il pareggio in rimonta contro l’Udinese, la Fiorentina è tornata su Cyril Ngonge dell’Hellas Verona. L’attaccante belga ha segnato nella vittoria dei gialloblù contro l’Empoli nella giornata di sabato e nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i club per l’ex Groningen. La Fiorentina attribuisce all’attaccante un valore di 8-9 milioni di euro, inferiore alla valutazione dell’Hellas di 12-13, e adesso le due società stanno cercando di trovare la quadra. Fino a questo punto della stagione il classe 2000 ha dato un contributo importante in fase realizzativa alla squadra di Baroni, con 6 gol e 2 assist in 19 presenze fra campionato e Coppa Italia.”

