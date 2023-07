Corriere dello Sport – Non solo Zielinski, altri due azzurri nel mirino degli arabi.

La Saudi League è pronta ad investire ancora in Italia. Nello specifico, oltre ad aver attirato l’attenzione di Piotr Zielinski, c’è la volontà di acciuffare altri due giocatori del Napoli: trattasi di Mario Rui e Lozano. Per quanto riguarda il polacco, l’Al-Ahli gli ha proposto 36 milioni per 3 anni. Su di lui anche la Lazio, ma il giocatore sembrerebbe essere orientato verso la destinazione araba. L’Al-Nassr di Ronaldo e Ospina vorrebbe provare a convincere Mario Rui. Mentre per quanto riguarda il messicano, non sembrerebbe essere persuaso dal trasferimento negli emirati.

Fonte foto: Flickr.com

