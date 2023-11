La Gazzetta dello Sport – Novità in campo con Mazzarri: chiesto Grava come collaboratore tecnico.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato delle novità relative allo staff tecnico, che sarà impegnato a lavorare con Mazzarri per i prossimi mesi: “Al suo abituale vice Nicolò Frustalupi e al preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, ha chiesto al presidente di poter aggiungere come collaboratore tecnico anche Gianluca Grava, suo difensore nel decennio scorso e attualmente responsabile del settore giovanile del Napoli. Inoltre troverà il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez e il match-analyst Simone Beccaccioli. Mentre insieme a Garcia vanno via i suoi più stretti collaboratori: Stephane Jobard, Claude Fichaux, e Paolo Rongoni”.

