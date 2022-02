Novità sulle condizioni di Lobotka e Politano: le papabili date per il rientro

Corriere del Mezzogiorno – Novità sulle condizioni di Lobotka e Politano. Ecco quando torneranno in campo.

Questo è quanto riportato dal quotidiano in merito alle condizioni di Lobotka e Politano:

“Ne avrà per una decina di giorni, è probabile che torni domenica 27 febbraio all’Olimpico contro la Lazio, saltando la doppia sfida contro il Barcellona e la trasferta di Cagliari.

Lobotka, invece, dovrà recuperare da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, per il centrocampista slovacco i tempi per rivederlo in campo aggirano tra i 10 e i 15 giorni. Trattandosi di un muscolo più complesso e fastidioso, è probabile che Lobotka rientri il 6 marzo al Maradona nel big-match contro il Milan”.

