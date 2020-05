Nozze tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, il compagno del volto Tv: “La sorpresa arriverà”

Antonella Clerici è stata protagonista di una lunga chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, nel corso della puntata del 10 maggio. Collegata dalla sua casa immersa nel verde, Clerici ha raccontato all’amica come sta vivendo questo periodo, parlando delle aspettative per i prossimi mesi, professionali e personali.

I progetti futuri di Antonella Clerici

Sul primo fronte non ha fatto mistero dei suoi progetti per un ritorno in Tv con un nuovo programma a partire dal prossimo settembre, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza. “Torno, torno! – ha detto la conduttrice – Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito molto, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa. Se non ho il mio entusiasmo non rendo”.

Nozze a sorpresa?

Ma la data di settembre non è la sola che potrebbe riservare grandi novità per la conduttrice. La stabilità sentimentale raggiunta con Vittorio Garrone ha spesso reso lecite le ipotesi sulle nozze tra i due, che in effetti non hanno mai negato questa intenzione.

Dalla casa di Arquata Scrivia era collegato anche lo stesso Garrone, che ha parlato proprio del rapporto con la compagna: “Siamo come pane e burro […] Questo periodo è stato molto importante, ha potuto riflettere, progettare, è pieno di nuove idee, non la tengo qui con me, la Anto è di tutti noi. Sono geloso tantissimo, ma non sono possessivo”. La Venier dallo studio di Roma domanda “di cosa?” e l’imprenditore precisa “no, nel senso che sono geloso perché posso pensare che la Anto faccia qualcosa per farmi soffrire, ma sono puro e geloso come l’amore”. Garrone poi puntualizza parlando del passato sentimentale della Clerici. Inevitabile la domanda della conduttrice sulle possibili nozze prossime: “Prima o poi, lasciamo i tempi alla natura, che sono tempi un pò lenti, ma di grane sostanza, ma la sorpresa arriverà”.