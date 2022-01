NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Juventus-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla prima giornata del girone di ritorno

Statistiche Juventus-Napoli, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022. La gara si giocherà in occasione dell’Epifania, giovedì 6 gennaio all’Allianz Stadium, ore 20.45. Gli uomini di Domenichini (Spalletti è positivo al Covid-19) arrivano decimati al big match, tra giocatori convocati in coppa d’Africa, infortuni e contagi da Coronavirus, l’organico a disposizione è limitatissimno. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Juventus e Napoli

Juventus e Napoli si sono scontrate 177 volte, rispettivamente 157 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa Italiana, 2 in Coppa Uefa e Serie B. Il parziale racconta di un netto vantaggio di vittorie per i bianconeri, ben 84 contro le 44 dei partenopei (ben 40 in più) 49 i pareggi. In tutte le gare tra i due club gli azzurri hanno messo a segno 199 gol contro i 275 della “Vecchia Signora”.

Statistiche

Da quando la Juventus gioca allo Stadium, ossia dall’11 settembre 2011, il Napoli in campionato ha violato la porta bianconera 11 volte, totalizzando solo 2 le vittorie: la prima per 2-0 in Coppa Italia il 20 maggio del 2012, la seconda ed ultima in campionato è quella dello scorso 22 aprile 2018, a segnare la rete del definitivo 0-1 fu Kalidou Koulibaly

Curiosità e cenni storici

Come detto prima, l’ultima vittoria azzurra allo Juventus Stadium risale al 22 aprile 2018, a segnare il gol partita fu Kalidou Koulibaly che regalò al Napoli i tre punti e l’illusione di poter strappare il tricolore alla Juve. Nel corso della storia calcistica, il risultato netto di 3-0 a favore dei bianconeri si è ripetuto ben 4 volte. Nei campionati 82-83, 92-93, 2011-2012 e 2013-2014. Anche il Napoli può vantare il risultato di 3-0 con la tripletta di Cavani nel gennaio 2011.

Nell’ultimo scontro allo Stadium in campionato è stata la squadra di casa (allora allenata da Andrea Pirlo) a guadagnare i tre punti, imponendosi per 2-1 con reti di Cristiano Ronaldo e Dybala. L’ultimo trofeo vinto dal Napoli è stata la Coppa Italia, nella stagione 2019/2020, conquistata proprio contro la Juventus, allora allenata dal grande ex Maurizio Sarri.

Arbitro

A dirigere Juventus-Napoli sarà Simone Sozza. il fischietto di Seregno ha un solo precedente con gli azzurri, proprio in questo campionato, si tratta di Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021.

Alessandro Santacroce

