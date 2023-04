NUMERI PRIMI – Napoli-Salernitana: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Salernitana – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la trentaduesima giornata di campionato.

Domenica 30 aprile alle ore 15 il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà la Salernitana di Paulo Sousa allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono sempre più vicini ad ipotecare il terzo Scudetto della storia del club. In caso di vittoria, se la Lazio dovesse perdere contro l’Inter, tutto ciò potrebbe accadere già nella giornata di ogg. La Salernitana è invece al 14° posto della classifica di Serie A con 33 punti. Il club è certamente al sicuro dalla zona retrocessione e viene dalla netta vittoria contro il Sassuolo.

I precedenti tra Napoli e Salernitana

Napoli e Salernitana si sono sfidate in tutto 27 volte. Il bilancio è leggermente a favore degli azzurri che hanno portato a casa 13 vittorie. Il club granata ha avuto invece la meglio in 11 occasioni mentre i pareggi sono tre. Gli incontri disputati in Serie A sono solo due ed in entrambe le occasioni il Napoli ha portato a casa i tre punti. Lo scorso anno gli azzurri hanno ipotecato una schiacciante vittoria battendo il club granata per 4-1.

Statistiche

Contro la Salernitana il Napoli non ha mai preso in casa propria. Secondo quanto riportato da Opta, la squadra di Luciano Spalletti è andato in gol per 16 gare di fila tra le mura amiche, tuttavia il gol non è arrivato per tre volte nelle ultime quattro gare. Dal suo canto la Salernitana viene da otto risultati utili di fila: si tratta della striscia positiva più lunga nella storia del club in Serie A. Altro dato curioso: il club di Paulo Sousa viene da quattro pareggi di seguito in trasferta. Il Napoli è la squadra che attualmente ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. D’altro canto la Salernitana è la squadra che ha segnato più reti da fuori area, ben sei, dall’inizio del 2023. Nei maggiori cinque campionati europei solo il Borussia Dortmund ha fatto di meglio, segnando sette gol.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Matteo Mercenaro della sezione di Genova. Soltanto in un occasione il Napoli ha incontrato il direttore di gara, cioè nella sfida di andata contro il Lecce terminata con il risultato di 1-1. Anche con la Salernitana c’è un solo precedente avvenuto sempre in questa stagione. Si tratta della sfida di andata contro la Juventus terminata 2-2.

Maria Marinelli