NUMERI PRIMI – Napoli-Sassuolo: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Sassuolo – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la seconda giornata di campionato.

Domenica 27 agosto il Napoli sfiderà il Sassuolo in occasione della seconda giornata di campionato. Lo scenario della sfida sarà lo Stadio Diego Armando Mardona: sarà infatti il primo match di stagione che i partenopei disputeranno in casa, in quanto la scorsa settimana questi ultimi sono stati impegnati allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. A tal proposito l’esordio in campionato è stato più che positivo: il Napoli di Rudi Garcia ha portato a casa la vittoria vincendo per 1-3. Così non è stato per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che ha portato a casa la prima sconfitta stagionale contro l’Atalanta perdendo per 0-2.

I precedenti tra Napoli e Sassuolo

Napoli e Sassuolo si sono sfidati in tutto 21 volte, di cui 20 in campionato ed una in Coppa Italia. Fino ad ora il bilancio è stato più che positivo per i partenopei, che hanno portato a casa ben 12 vittorie contro le sole 2 dei neroverdi. I pareggi sono in tutto 7. Bisogna andare indietro di qualche anno per risalire all’ultima vittoria della squadra ospite, che risale al 1 novembre del 2020; al contrario l’episodio più recente in cui gli azzurri hanno portato a casa i tre punti risale allo scorso ottobre. Tra tutti i big club il Napoli è quello contro il quale i neroverdi hanno vinto in meno occasioni.

Statistiche

Il Napoli è imbattuto da ben cinque sfide in campionato, il Sassuolo è invece la squadra che attende da più tempo una vittoria tra tutte quelle che attualmente sono in serie A.i neroverdi non trovano la vittoria dallo scorso 30 aprile, quando hanno battuto l’Empoli per 2-1. Curioso anche sapere che il Sassuolo è la squadra contro la quale Khvicha Kvaratskhelia ha segnato più reti: ben quattro. Dall’altra parte c’è però Maxime Lopez, che attualmente ha segnato si la sua prima rete sia la sua ultima proprio contro il Napoli e proprio allo Stadio Diego Armando Maradona.

Arbitro

L’arbitro chiamato a designare il match sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Il bilancio dei partenopei con quest’ultimo non è per nulla positivo. Fino ad ora ci sono stati due incontri, entrambi nel 2020, ed il Napoli non ha portato due sconfitte. Il Sassuolo ha invece incontrato il direttore di gara per cinque volte. Sotto il suo fischietto la squadra di Dionisi ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultimo incontro è avvenuto lo scorso gennaio: in tale occasione i biancoverdi vinsero in trasferta contro il Milan per 2-5.

Maria Marinelli