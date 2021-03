Nuove congetture per il post-Gattuso, ecco i papabili sostituti del tecnico

Secondo il quotidiano Il Mattino, la permanenza di Gattuso al Napoli, è una congettura da fantacalcio.

Il destino di Gattuso al Napoli è scritto, il tecnico calabrese è costretto a lasciare le redini ad un suo successore.

Il presidente De Laurentiis continua ad ipotizzare nuovi nomi per la guida della sua panchina. L’addio di Rino Gattuso è ormai inevitabile, e la sua permanenza è in assoluto una congettura fantacalcistica. Gli allenatori in cima alla lista del patron azzurro per sostituire l’attuale tecnico calabrese, al momento, sono: Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano.

Entrambe le scelte, però, hanno una motivazione ben precisa.

Dunque, partendo dall’allenatore dello Spezia, secondo De Laurentiis potrebbe essere il volto ideale vista la rosa azzurra e i concetti tattici. Italiano, infatti, utilizza il 4-2-3-1, il modulo perfetto per esaltare le caratteristiche di giocatori del calibro di Osimhen, che in questo caso, si giocherebbe il posto con Mertens. Poi ci sarebbero i giocatori fondamentali come Lozano ed Insigne che non riscontrerebbero alcun problema. Ne sorge solo uno, che potrebbe fare la netta differenza in senso negativo: la poca esperienza, soprattutto a livello europeo.

Per quanto riguarda il tecnico laziale, sarebbe una soluzione ottimale farlo approdare a Napoli, come soluzione ad Italiano. C’è sempre un però, Inzaghi, a differenza del tecnico dello Spezia, utilizza moduli di gioco differenti. Il tecnico piacentino ha utilizzato il 4-3-3 o il 4-2-3-1 solo agli inizi della sua carriera. Ad oggi è definitivamente passato al 3-5-2. Questa modalità di gioco penalizzerebbe in maniera esponenziale Insigne, Lozano e Politano. Mentre la difesa a tre rivoluzionerebbe interamente il reparto, visto anche l’addio di Maksimović.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moueffek-Napoli, possibile sostituto di Hysaj: ecco quanto costa

UFFICIALE – Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso: data e orario

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa Francesco: “La veglia pasquale anticipata alle ore 19:30”