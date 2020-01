Nuovo amore per Lady Gaga, la popstar bacia un uomo misterioso a Capodanno

Tweet on twitter

Sembra essere arrivato un nuovo amore nella vita di Lady Gaga, dopo la rottura dal suo ultimo fidanzato Dan Horton. Non si tratta dello storico ex Christian Carino, con cui si era parlato recentemente di riavvicinamento, ma di un uomo misterioso con cui Gaga ha fatto coppia nella notte di Capodanno. Diversi video che circolano sui siti americani mostrano la popstar a un party a Las Vegas con il suo nuovo cavaliere, compreso un filmato che mostra un bacio appassionato subito dopo lo scoccare della Mezzanotte. Stefani Joanne Angelina Germanotta ha dunque festeggiato in modo romantico l’arrivo del 2020.

Chi è il nuovo fidanzato di Lady Gaga

Chioma rosa, abito luccicante con boa di piume, Lady Gaga si è fatta notare al superparty della città del Nevada e poco dopo ha lasciato la festa mano nella mano con il suo boyfriend, come mostrano i video qui sotto. Resta ancora grande mistero sull’identità dell’uomo al suo fianco: secondo le testimonianze di alcuni presenti, sembra che si chiami Michael. Semplice flirt passeggero per festeggiare in grande stile l’anno nuovo o nuovo amore destinato a durare?

Gli amori di Lady Gaga

Poche le relazioni nel passato della popstar, a dispetto dell’icona eccentrica e trasgressiva che si è costruita. Prima c’è stato il lungo amore (durato cinque anni) con lo storico fidanzato, l’attore Taylor Kinney, finito nel 2016. Poi è arrivata un’altra importante storia, di circa due anni, con il suo agente Christian Carino, lasciato a un passo dalle nozze previste in Italia. Il pubblico ha quindi sognato a lungo su una possibile storia con Bradley Cooper, che l’ha diretta in “A Star Is Born” e con cui ha cantato un’emozionante versione di “Shallow” la notte degli Oscar. Nulla di tutto ciò, anche se lei e Cooper ci hanno giocato parecchio. Nel 2019, Gaga si è legata all’ingegnere del suono Dan Horton, con cui però è già finita.