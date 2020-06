Nuovo quartetto del calcio: Vieri, Cassano, Totti e Pieluigi Pardo insieme in tv

Stando a quanto riportato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport sta per nascere un nuovo quartetto nel mondo della tv legato al calcio con Vieri, Cassano, Totti e Pardo.

Il conduttore non rinnova con Mediaset e lancia una nuova sfida con Vieri, Totti e Cassano:

“Pierluigi Pardo, recentemente cacciato da Tiki Taka, ha bussato alla porta di Urbano Cairo per condurre un programma calcistico su La7 con tre ospiti fissi: Christian Vieri e Antonio Cassano, già avuti nel proprio salotto sulle reti Mediaset, e Francesco Totti”. È il clamoroso scoop lanciato da Dagospia che cerca di analizzare anche i motivi alla base della brusca rottura del noto conduttore con le reti del Biscione nonostante gli ottimi riscontri dell’Auditel. Citando Chi, s’ipotizza possa avere avuto un ruolo importante Giorgia Venturini, definita “la preferita di Berlusconi” e grande amica di Wanda Nara, ma molto meno delle lady Cassano-Vieri (Carolina Marcialis e Costanza Caracciolo). Pardo avrebbe quindi prima vissuto da separato in casa con la signora Icardi, subendo poi gli umori della procace ex igienista dentale, e chiudendo infine il rapporto con la holding di Cologno Monzese a causa del mancato rinnovo del contratto.”

