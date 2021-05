Nuovo tecnico Napoli, indizio che arriva dal mercato: i dettagli

Indizio sul nuovo tecnico del Napoli: arriva dal mercato

Nuovo tecnico Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis è in contatto con Massimiliano Allegri, ma ad oggi non c’è intesa. Secondo Calciomercato.it, ci sarebbe un altro scenario che induce a una riflessione a riguardo, un indizio che arriverebbe dal mercato – si legge – in quanto l’area tecnica azzurra avrebbe bloccato Stanislav Lobotka, per il quale non mancavano offerte sia dall’Italia che dalla Spagna. Questo perché il centrocampista slovacco piace molto a Luciano Spalletti, che lo voleva all’Inter nel 2019.

