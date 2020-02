Olimpia Milano-Alba Berlino in tv, Eurolega basket 2020: orario, programma e streaming

Ventitreesima giornata della stagione regolare di Eurolega. L’Olimpia Milano ospita l’Alba Berlino in un match importantissimo per la squadra di Ettore Messina. Una Milano che vivrà la doppia settimana, prima la sfida con i tedeschi e poi venerdì il match a Barcellona. Milano è reduce dall’incredibile rimonta contro il Bayern Monaco, con Rodriguez e compagni che sono stati capaci di rimontare venti punti di svantaggio. Contro Berlino, l’Olimpia deve assolutamente vincere per confermare la sua settima posizione e restare in piena zona playoff.

Olimpia Milano-Alba Berlino, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega, si giocherà martedì 4 Febbraio alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 HD ed in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV OLIMPIA MILANO-ALBA BERLINO

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO

Ore 20.45 Olimpia Milano-Alba Berlino

Diretta TV: Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

Credit Ciamillo