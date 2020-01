Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv, Eurolega basket 2020: orario, programma e streaming

Dopo tre sconfitte nelle ultime due settimane di Eurolega, l’Olimpia Milano è chiamata a ridestarsi, contro i tedeschi del Bayern Monaco, per continuare a coltivare sogni di post season. Il match è in programma giovedì alle 21.15 e i meneghini, in seguito a tre trasferte consecutive, avranno dalla loro il fattore campo. Attualmente i lombardi occupano ancora l’ottavo posto in classifica, ma il Fenerbaçhe, dopo aver battuto i ragazzi di coach Messina settimana scorsa, si è portato ad appena una vittoria dall’aggancio.

Quello col Bayern sarà, dunque, un viatico fondamentale per l’Armani. Perché alla fine della regular season mancano appena nove partite e perché i bavaresi occupano l’ultima posizione nella graduatoria e hanno ormai molto poco da chiedere a quest’edizione della massima competizione continentale. Attenzione, però, a non sottavalutarli, poiché parliamo di una squadra ricca di talento che può schierare un centro con tantissimi punti nelle mani quale Greg Monroe, giocatore che viaggiava a 15 punti e 10 rimbalzi a partita in NBA ai tempi dei Detroit Pistons.

Il match verrà trasmesso in diretta TV su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un istante di questo fantastico match.

IL PROGRAMMA DI OLIMPIA MILANO – BAYERN MONACO

Orario: 21.15

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo