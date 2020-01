Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv: orario, streaming, programma Eurolega basket 2020

Scende in campo nella sera di oggi l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, impegnata nella ventiduesima giornata di Eurolega il Bayern Monaco, prima squadra affrontata dagli uomini di Ettore Messina all’inizio della campagna europea 2019-2020.

Quella sera, per l’Olimpia, fu segnata da molte assenze e da una quasi inevitabile sconfitta per 78-64, contrassegnata da 18 punti di Vladimir Lucic e 16 di Nihad Dedovic. Rispetto ad allora è cambiato molto su entrambi i fronti: da una parte il cambio Mack-Sykes, l’uscita di Aaron White e l’ingresso di Drew Crawford, dall’altra il cambio di allenatore (Oliver Kostic promosso al posto di Dejan Radonjic) e il rientro di TJ Bray e Josh Huestis. Ex della gara è Leon Radosevic, a Milano per due stagioni. Sempre assenti, per i padroni di casa, Riccardo Moraschini (che dovrà aspettare fin dopo la Coppa Italia) e Jeff Brooks. In campionato, milanesi vittoriosi a Trieste, al pari dei bavaresi contro Bonn.

Il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco avrà inizio stasera, in maniera leggermente difforme dalla tradizione meneghina, alle ore 21:15. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2019-2020

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Ore 21:15 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Panathinaikos

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo