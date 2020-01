Olimpia Milano-Cantù in tv oggi, Serie A basket 2020: orario, programma e streaming

Giorno di derby e di storia al Mediolanum Forum di Assago: l’A|X Armani Exchange Milano, nell’ultima giornata del girone di andata, ospita la S.Bernardo-Cinelandia Cantù, nell’episodio numero 168 di una tra le sfide che ha fatto la storia della pallacanestro italiana nel passato lontano e recente.

Contando tutti i precedenti, ci sono 100 vittorie per Milano e 67 per Cantù, con l’Olimpia che ha perso soltanto 18 volte in casa, l’ultima delle quali nella stagione 2012-2013. Il punto più alto della rivalità tra le due squadre è stato toccato nel 1983, con la finale dell’allora Coppa dei Campioni (oggi Eurolega) a Grenoble, risolta per 69-68 in favore dei brianzoli con stoppata di Jim Brewer su Vittorio Gallinari. Oggi la situazione è profondamente diversa: la squadra di Ettore Messina sta cercando di rincorrere la Virtus Bologna (da cui ha perso la scorsa settimana) inserendo Keifer Sykes, quella di Cesare Pancotto ha bisogno dei due punti per cercare di centrare le Final Eight di Coppa Italia, anche se l’obiettivo non dipende solo dal risultato del Forum.

Il match tra Olimpia Milano e Cantù, valido per l’ultima giornata di andata della Serie A 2019-2020, si giocherà oggi alle ore 17. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020

DOEMNICA 5 GENNAIO

Ore 17:00 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-S.Bernardo-Cinelandia Cantù

Loading…

Loading…

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-S.BERNARDO-CINELANDIA CANTU’: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo