Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket: orario d’inizio, come vederla in tv e streaming

Tweet on twitter

Share on facebook

Scendono in campo quest’oggi, per la rivincita dell’ultima semifinale scudetto, Olimpia Milano e Dinamo Sassari, nella decima giornata di Serie A 2019-2020.

Quando Ettore Messina parla di “grande classica” in relazione a questo match, ha solo ragione, visto che gli ultimi anni hanno regalato tantissime sfide di rilievo tra A|X Armani Exchange e Banco di Sardegna,. Ormai, alla sequenza, manca soltanto una finale scudetto che segnerebbe un ulteriore capitolo di questa rivalità sportiva. L’Olimpia arriva dal back-to-back di Eurolega con una vittoria e una sconfitta ed è nel gruppo delle quarte a 10 punti, mentre la Dinamo è seconda a quota 12 assieme a Brindisi. Tra i precedenti ci sono una serie di quarti di finale (2011) e tre semifinali playoff (2014, 2015 e 2019). Curiosità: Pozzecco ha vinto 4 volte su 5 contro Milano, Messina è all’esordio contro Sassari.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari si giocherà oggi alle ore 17:00 al Mediolanum Forum di Assago. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Ore 17:00 A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo