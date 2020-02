Olimpia Milano-Khimki Mosca in tv oggi: orario, programma, streaming Eurolega basket 2020

Torna, in uno strano giovedì di Eurolega che si sovrappone con le competizioni per selezioni nazionali, l’Olimpia Milano. In una delle tante notti simbolo del conflitto tra FIBA ed ECA che si trascina da ormai troppo tempo e meriterebbe una fine un po’ più gloriosa di questa, la formazione di Ettore Messina sfida il Khimki Mosca.

La situazione dell’A|X Armani Exchange rischia di diventare critica per la classifica, ma potrebbe anche risollevarsi molto in caso di vittoria. Balla pochissimo tra il settimo posto di Valencia (12 vinte, 13 perse), l’ottavo di Milano e Fenerbahce (11-13) e il decimo di Khimki, Stella Rossa e Olympiacos (10-14). Alla serata del Mediolanum Forum non parteciperanno Nemanja Nedovic e Christian Burns, entrambi colpiti da problemi che li terranno a riposo nel breve termine. Il Khimki, sostanzialmente, vive su Alexey Shved, secondo miglior marcatore dell’Eurolega, e su Devin Booker (non quello dei Phoenix Suns, ne è solo omonimo).

Il match tra Olimpia Milano e Khimki Mosca avrà inizio stasera alle ore 20:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2019-2020

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Khimki Mosca

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo