Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Giovedì (9 gennaio) si svolgerà la sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos OPAP, match valido per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, che così ospita il secondo match consecutivo delle scarpette rosse dopo la vittoria di misura sullo Zenit San Pietroburgo.

Quella contro lo Zenit, seppur sofferta, è stata una vittoria fondamentale per la squadra di Ettore Messina che era reduce da sei ko nelle ultime sette partite continentali, che avevano spento gli entusiasmi dell’ambiente dopo l’avvio shock con 7 vittorie nei primi nove turni di Eurolega. Come ha sottolineato il tecnico dell’Olimpia ai padroni di casa manca un acuto lontano da Assago, ma sicuramente continuare la scia vincente tra le mura amiche è fondamentale con il Panathinaikos concorrente diretta nella corsa alla Top 8.

I greci, infatti, precedono attualmente l’Olimpia Milano in classifica con 10 vittorie e un successo casalingo permetterebbe a Rodriguez e compagni di affiancare il Panathinaikos in sesta posizione. Non sarà, però, un compito facile, con i greci che arrivano a Milano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver superato il Cska Mosca in Russia ai supplementari venerdì scorso. Pana che, però, prima di vincere con il Cska arrivava da due sconfitte consecutive e la difesa di Milano dovrà bagnare le polveri di Mitoglou e Calathes, gli eroi di Mosca pochi giorni fa.

La partita tra Olimpia Milano e Panathinaikos OPAP sarà visibile diretta tv su Eurosport 2, in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Giovedì 9 gennaio 2020

Ore 20.45: Olimpia Milano-Panathinaikos OPAP

Guida tv – Diretta Eurosport 2 (canale 211 della piattaforma Sky e visibile sulla App di Dazn)

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

ducciofumero@gmail.com

Credits: Ciamillo