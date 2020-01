Olimpia Milano-Treviso in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi (12 gennaio) si svolgerà la sfida tra Olimpia Milano e Treviso, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 12.00 presso l’Allianz Cloud (anche noto come PalaLido). Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Girone d’andata non indimenticabile per l’Olimpia Milano, che ha chiuso al quarto posto con 10 vittorie e 6 sconfitte, tra cui anche l’ultima nel derby lombardo contro Cantù. La squadra di Ettore Messina è chiamata dunque a cambiare marcia nella seconda metà di campionato se vuole provare a tenere il ritmo di Virtus Bologna (a +8) e Dinamo Sassari (a +6). Sull’altro versante del campo, Treviso sta vivendo un periodo negativo, testimoniato dalle ultime quattro sconfitte consecutive che hanno decisamente macchiato il record del team allenato da Massimiliano Menetti (6-10).

La partita tra Olimpia Milano e Treviso non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-TREVISO: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Domenica 12 gennaio 2020

Loading…

Loading…

Ore 12.00: A|X Armani Exchange Milano – De’ Longhi Treviso

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter



Credit: Ciamillo