Olimpia Milano-Valencia oggi in tv: orario, programma e streaming Eurolega basket 2020

Dopo la sconfitta di Madrid, quinto ko consecutivo, l’Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega per il quindicesimo turno della regular season. La squadra di Messina cerca di tornare alla vittoria nel match casalingo contro il Valencia. Una sfida fondamentale per l’Armani Exchange, che si trova attualmente all’ottavo posto e deve evitare di essere raggiunta proprio dagli spagnoli.

Olimpia Milano-Valencia, sfida valevole per la quindicesima giornata dell’Eurolega 2019/2020, si giocherà giovedì 19 Dicembre alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI REAL MADRID-OLIMPIA MILANO

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

Ore 20.45 Olimpia Milano-Valencia

Diretta televisiva Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo