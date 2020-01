Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo in tv oggi, Eurolega basket 2020: orario, streaming e programma

Tweet on twitter

Oggi (3 gennaio) si svolgerà la sfida tra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo, match valido per la diciassettesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, pronto a dare tutto il proprio sostegno alle Scarpette Rosse per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

L’Olimpia Milano sta attraversando un periodo piuttosto complicato nella massima competizione continentale: infatti, dopo una partenza a razzo che aveva proiettato i meneghini in vetta alla classifica con il record di 7-2, la squadra di Ettore Messina ha incassato sei sconfitte nelle ultime sette partite, discendendo all’ottavo posto, l’ultimo utile per la qualificazione ai quarti di finale. Lo Zenit San Pietroburgo, invece, è il fanalino di coda del torneo con il bilancio di 4 gare vinte e 12 perse: il rendimento dei ragazzi allenati da Joan Plaza è però migliore in trasferta, dove sono arrivati tre dei quattro successi raccolti finora.

La partita tra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-ZENIT SAN PIETROBURGO: ORARI, STREAMING E PROGRAMMA

Venerdì 3 gennaio 2020

Ore 20.45: Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

antonio.lucia@oasport.it

