Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo: programma, orari e tv Eurolega basket 2020

Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, sfida valevole per il diciassettesimo turno di Eurolega, è in programma venerdì 3 Gennaio alle ore 20.45 al Forum d’Assago. Un match assolutamente da vincere per la squadra di Ettore Messina, che è reduce da due sconfitte consecutive con CSKA Mosca e Virtus Bologna. Milano si trova all’ottavo posto in classifica, mentre i russi sono ultimi e dunque l’Olimpia non può permettersi passi falsi.

Potrebbe esserci l’esordio del nuovo acquisto Keifer Sykes, che Milano ha prelevato dal campionato cinese. L’americano andrà a prendere il posto di Shelvin Mack, ormai fuori dalle rotazioni e soprattutto agevolerà il compito in cabina di regia a Sergio Rodriguez.

Lo Zenit ha cambiato allenatore nelle ultime settimane ed ora sulla panchina dei russi siede Joan Plaza. Alla bellissima vittoria allo scadere contro il Fenerbahce non è susseguito un altro risultato utile, visto che lo Zenit ha perso in casa con la Stella Rossa.

Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega 2019/2020, si giocherà venerdì 3 Gennaio alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV OLIMPIA MILANO-ZENIT SAN PIETROBURGO

VENERDI’ 3 GENNAIO

Ore 20.45 Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

Credit Ciamillo