Olivera al Napoli, alla scoperta del nuovo terzino degli azzurri

Olivera a Napoli, tutto fatto! Le caratteristiche del nuovo esterno difensivo di Spalletti

Visite mediche di rito e poi sarà ufficiale, Olivera è un nuovo calciatore del Napoli. Andiamo alla scoperta del nuovo terzino della squadra di Spalletti

Secondo colpo di mercato per il Napoli che si muove anzitempo per regalare a Spalletti una squadra pronta per giocare di nuovo per importanti traguardi. Concluso il rapporto professionale con Ghoulam, Giuntoli ha chiuso l’acquisto di un nuovo terzino sinistro, tanto richiesto dalla piazza. Si tratta di Mathias Olivera, ormai ex Getafe, di nazionalità uruguaya. Personalità, fisico e propensione offensiva, scopriamo insieme chi è il nuovo difensore azzurro

Nacional, Antenas e poi Spagna, la carriera di Olivera

25 anni, classe 1997, Olivera fa il suo debutto con il Nacional, squadra più importante del campionato uruguayo. Sole 2 le presenze prima di mettersi in mostra all’Antenas, dove va a giocare in prestito. Il primo vero passo importante per la sua carriera è il Mondiale under 20 in Corea, dove segna anche un gol contro l’Argentina di Lautaro Martinez.

Le buone prestazioni nella competizione gli valgono la chiamata in Spagna da parte del Getafe. Poche le presenza prima del prestito all’Albacete nella seconda divisione spagnola. Dopo un ottima prima parte di stagione, il Getafe lo richiama a casa base prima della fine del prestito, per dargli una possibilità che, Olivera sfrutta a pieno

Diventa titolare indiscusso del club, divenendo trascinatore insieme ad una vecchia conoscenza del calciomercato del Napoli, Cucurella. Diverse squadre puntano al suo acquisto, in particolare l’Inter di Conte, avversaria d’Europa League nell’annata condizionata dall’esplosione della pandemia. Nulla da fare, il presidente del Getafe oppone resistenza, fino ad oggi, giorno delle visite mediche con il Napoli.

Doti offensive, fisico imponente e personalità, le caratteristiche tecniche

Spalletti, amante dei terzini di spinta, potrà festeggiare il nuovo acquisto del Napoli. Velocità e tecnica a servizio della squadra, Olivera fa delle doti offensive il suo marchio di fabbrica. Terzino da difesa a 4 ma talvolta utilizzato come esterno nel 3-5-2, aiutato anche da un fisico importante, soprattutto per il ruolo, l’uruguayo è un perfetto “esemplare” di difensore moderno.

Nonostante la bontà delle caratteristiche tecniche e fisiche, il vero punto di forza del terzino titolare della Nazionale dell’Uruguay è la personalità. Peculiarità dei calciatori uruguagi è la “garra charrua” e Olivera è perfetto rappresentante di questa speciale virtù. Il nuovo terzino azzurro è profilo perfetto per rendere gli azzurri più cattivi, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

Ottimo colpo da parte del Napoli che in un colpo solo copre l’antica falla del terzino ed aggiunte qualità e personalità al gruppo squadra.

Mario Porcaro