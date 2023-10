Corriere dello Sport – Olivera, oggi rientro a Napoli: andrà analizzata la condizione fisica.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sul rientro a Napoli di Mathias Olivera. L’azzurro, dopo la partita in Nazionale, ha subito un lieve infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo. La società, in giornata, cercherà di analizzare al meglio le sue condizioni. Nel caso in cui, l’allarme dovesse rientrare, trapela che il giocatore non sarà schierato titolare contro il Verona, considerando che si porterà dietro anche la stanchezza per il lungo viaggio. Dunque, è pronto Mario Rui dal primo minuto.

Fonte foto: (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Osimhen, incontro con l’agente senza risultati

Squalifica Fagioli, arriva la reazione della Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Squalifica Fagioli, arriva la reazione della Juventus