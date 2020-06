Omar Ayuso di Elite presenta il suo fidanzato sui social, si chiama Alonso Diaz

Alla fine l’amore, quando c’è, è difficile da nascondere. Dopo vari pettegolezzi sul suo conto, il giovane attore Omar Ayuso, protagonista di una delle serie Netflix più amate del momento, Elite, arrivata alla sua terza stagione, ha finalmente deciso di presentare il suo fidanzato sui social. Tramite una foto su Instagram, accompagnata da una frase dolcissima, i due hanno ufficialmente dichiarato di essere una coppia, cosa che prima si sospettava, ma non da parte di nessuno dei diretti interessati era arrivata la conferma.

La dedica al suo fidanzato

Il ragazzo che spesso i fan della serie tv vedevano comparire nelle foto o nei video pubblicati sul profilo di Omar Ayuso, si chiama Alonso Diaz. Sul suo conto si sa davvero poco, ma ciò che conta è che i due sembrano davvero innamorati. L’attore spagnolo ha pubblicato di recente uno scatto in cui sono abbracciati e dove ha scritto: “Cosa dire se non trovo le parole giuste. Felici 22 anni e felice vita, accanto a me per favore ”. Una dedica semplice, ma estremamente romantica che indica, senza ombra di dubbio, che tra Omar e Alonso ci sia qualcosa di davvero intenso.

Nella serie tv è fidanzato con Aron Piper

Anche nella nota serie tv, Omar è un ragazzo omosessuale e sul piccolo schermo fa coppia con Aron Piper, tanto che per un certo tempo si era pensato che i due potessero davvero stare insieme. “Elite” si è rivelata uno dei grandi successi di questa stagione produttiva di Netflix, conquistando un pubblico appassionato e incuriosito all’idea di scoprire sempre nuovi segreti che animano le vite dei personaggi. I fan hanno appagato la loro sete di curiosità davanti all’annuncio del cast, nel quale veniva confermata una quarta stagione della serie.

Il cast della quarta stagione

Veniamo ora al possibile cast della quarta stagione. Il finale della terza stagione rende molto probabile il ritorno degli studenti che non hanno completato il percorso di studi come Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper) e il suo compagno Omar (Omar Shanaa). Verosimile anche il ritorno di Cayetana (Georgina Amorós). Meno probabile, ma non impossibile, che facciano capolino nella quarta stagione, anche se per poche scene, le amatissime Lu (Danna Paola), Carla (Ester Expósito) e Nadia (Mina El Hammani). L’attore che interpreta Valerio, Jorge López, in una recente intervista rilasciata a Esquire non è apparso particolarmente disposto a tornare sul set perché non vorrebbe rimanere “incastrato” in quel personaggio. Consigliamo a chi non ha visto ancora il finale della terza stagione, di interrompere qui la lettura dell’articolo.