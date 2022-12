Il Corriere dello Sport – Opzione diritto di riscatto per Bereszynski. Contini torna in azzurro.

Il mercato partenopeo è già in fase avanzata, pronto il primo scambio di gennaio tra Napoli e Sampdoria:

“Ormai non hanno altro da aggiungere, se non aspettare di sistemare la modulistica federale e poi chiuderla lì: in sintesi, tu dai un esterno basso a me e io ne dò uno a te e così, quando si ricomincerà, Bartosz Bereszynski (30) potrà raggiungere il suo amico Piotr Zielinski al Napoli e Alessandro Zanoli (22) andrà a vedere la serie A da dentro, immergendosi in una realtà nuova ma con la possibilità di ritagliarsi spazi che al “Maradona” non troverebbe. Per l’annuncio, come si sa, servirà la certificazione fatta e finita, non le chiacchiere.