Orsato, arriva il premio da Nicchi. Sarà nuovo rappresentante degli arbitri [FOTO]

Daniele Orsato riceve la nomina dal capo dell’AIA e ricprirà un ruolo molto importante

Come riportato da Raisport Daniele Orsato sarà il successore di Rocchi e ricoprira il ruolo di rappresentante degli arbitri in attivit. A dare la nomina lo stesso presidente dell’ AIA Nicchi: “Sentiti gli arbitri effettivi appartenenti al ruolo C.A.N. A, ha nominato Daniele Orsato, della sezione di Schio, rappresentante degli arbitri in attività“. Il fischietto Veneto raggiunge così un importante riconoscimento, che darà lustro alla sua carriera nonostante in passato sia stato al centro di arbritaggi discussi. La stessa federazione degli arbitri ha poi postato un Tweet dove ha dato annuncio della decisione.

Daniele Orsato è il nuovo Rappresentante degli #Arbitri in attività. pic.twitter.com/e9gZ4Q68Wl — A.I.A. (@AIA_it) April 24, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Giordano:”Feltri? Non condivido il suo pensiero ma lo inviterò ancora” [VIDEO]

Del Genio:”Napoli bel colpo di mercato, ecco cosa penso sui 5 cambi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Violenza gruppo,misure cautelari per tre