Oscar 2020: prima uscita pubblica per Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, figliastra di Al Pacino

Leonardo DiCaprio non ha vinto l’Oscar 2020 come miglior attore per “C’era una volta a… Hollywood”, ma è stato comunque protagonista della 92esima cerimonia degli Academy Awards sul fronte cronaca rosa. L’attore è infatti apparso per la prima volta a un evento ufficiale insieme a Camila Morrone, la giovane compagna al suo fianco da circa due anni. I due non hanno sfilato insieme sul red carpet, ma sono apparsi seduti l’uno di fianco all’altra nel corso della serata, in prima fila. Considerato quanto DiCaprio sia restio a mostrare la sua vita privata e le sue numerosissime conquiste amorose (che ultimamente, prima di Camila, duravano quanto gli spazzolini da denti), c’è da pensare che quella con la Morrone sia una relazione davvero seria.

Chi è Camila Morrone, la madre è la ex di Al Pacino

Classe 1997, nata in Argentina a Buenos Aires, Camila Morrone è figlia dell’attrice Lucila Polak e del modello Máximo Morrone. Ha ereditato le passioni di mamma e papà, dal momento che fa la top model ed è anche un’interprete cinematografica. Ha debuttato sulla copertina di Vogue Turchia nel 2016 e sulla passerella di Moschino nel 2017. La sua carriera di attrice è iniziata nel film “Bukowski” diretto da James Franco ed è continuata con “Il giustiziere della notte – Death Wish” con Bruce Willis e i film indipendenti “Never Goin’ Back” e “Mickey and the Bear”. Sarà inoltre nella serie Amazon “Daisy Jones & The Six”. La vera curiosità è che la madre è stata per molti anni legata ad Al Pacino, tanto che Camila lo considera il suo patrigno pur essendo legatissima a papà Máximo. Anche Pacino era presente agli Oscar (candidato per “The Irishman”) e ha lavorato con DiCaprio a “C’era una volta a… Hollywood”.

Camila Morrone e Leonardo DiCaprio, tra loro 23 anni di differenza

Camila Morrone, che ha pure ricevuto un premio come star emergente al San Diego International Film Festival, ha la bellezza di 23 anni in meno di DiCaprio, che è nato nel 1974. La differenza d’età non sembra però impensierire la bella top model, che del resto ha al suo fianco uno dei sex symbol del cinema mondiale. La relazione con l’attore è nata alla fine del 2017, ma la coppia tiene un profilo molto basso. Neppure sui social si mostrano insieme: l’Instagram di lei è privo di foto di Leo, mentre quello di quest’ultimo è dedicato esclusivamente alle sue battaglie per l’ambiente.